Tras escándalo por infidelidad: Fabricio Vasconcelos y Mariela Román habrían retomado su matrimonio
Tras una dura crisis, Fabricio Vasconcelos y Mariela Román habrían retomado su relación y estarían viviendo juntos nuevamente con sus dos hijas, fruto de su matrimonio de más de 17 años.
La pareja se había separado hace algunos meses, luego de que se revelara que el exintegrante de Porto Seguro le habría sido infiel a su esposa con la modelo Agustina Cabañas.
En abril pasado, Cabañas declaró públicamente haber mantenido un romance con el bailarín, asegurando que él le había dicho que estaba soltero. Incluso, se filtraron comprometedores audios que confirmaban el affaire.
¿Qué se sabe sobre el regreso de Vasconcelos y su esposa?
En el último capítulo de su podcast "Bombastic", la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que Vasconcelos y la personal trainer "se habían hecho medio los lesos, habían negado la cosa, pero volvieron, volvieron a volver".
"Posterior al escándalo de proporciones, su infidelidad con la señora Agustina Cabañas, se había distanciado de Mariela, pero después él arrendó una casa en el mismo Chicureo, en el mismo pueblo", agregó.
Así, la comunicadora aseguró que "esta semana me contaron que el señor Fabricio Vasconcelos nunca usó la casa que había arrendado y parece que llegó a un acuerdo para que la use un amigo porque tiene un contrato por un año y volvió a la casa con Mariela".
