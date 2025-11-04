"Llevamos 12 días postparto": Melina Noto revela cómo va la recuperación de su cesárea de emergencia

04 nov. 2025 - 21:58 hrs.

Este martes, cuando se cumplían 12 días del nacimiento de su hija Alanna, Melina Noto compartió con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud. Durante el parto, la comunicadora argentina debió someterse a una cesárea de emergencia.

Días antes, la influencer había explicado que estuvo ocho horas en la clínica sin lograr dilatar, hasta que los médicos descubrieron que Alanna tenía el cordón umbilical sobre el hombro, lo que le impedía descender y le provocó taquicardia fetal.

Melina Noto revela cómo va la recuperación de su cesárea de emergencia

Aunque no era el desenlace que Melina tenía en sus planes, la cirugía se desarrolló con éxito y su hija nació en perfectas condiciones. A través de redes sociales, la argentina ha comentado que ya ha salido a dar sus primeros paseos junto a la bebé, aunque con precaución, ya que aún está recuperándose.

En sus historias de Instagram, compartió una fotografía llevando a Alanna en su coche, acompañadas de su fiel perrito, Bagual. En el post, la creadora de contenido aprovechó de aclarar si ha sentido molestias o dolores después de la cesárea.

"La verdad es que ha sido más amigable de lo que esperaba. Por ahora con caminatas cada vez más largas. Llevamos 12 días postparto y hoy caminamos 40 minutos. Creo que en cada persona es muy relativa la recuperación", señaló.

Finalmente, Melina manifestó que, en su caso, "fue una linda experiencia". En otra publicación, agregó que su cesárea fue respetada, ya que su pareja, Pangal Andrade, la acompañó en todo momento y contó con el apoyo y contención del equipo médico.

