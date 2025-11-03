Usa bastones y está sin Pangal: Meli Noto cuenta cómo han sido sus últimos días en el Cajón del Maipo

03 nov. 2025 - 10:35 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade se convirtieron en padres el mes pasado, una noticia que conmovió a las redes sociales, ya que el embarazo resultó ser un poco más extenso de lo esperado.

Sin embargo, no hubo mayores complicaciones y finalmente nació Alanna, quien ya vive sus primeros días junto a sus padres en el Cajón del Maipo, en el sector sureste de la Región Metropolitana.

Los últimos días de Melina Noto en el Cajón del Maipo

La animadora de televisión conversó con LUN y reveló cómo van sus días como madre primeriza, afirmando que ha tenido que prepararse de la mejor forma, por ejemplo, para dar paseos por los senderos.

"Usé bastones para bajar de la casa con la bebé y con la cirugía todavía es medio peligroso hacerlo sin nada", detalló.

En esa línea, Melina señaló que "no puedo estar todo el día acostada. Son caminatas de diez minutos, nada más".

El viaje de Pangal Andrade

A través de su cuenta de Instagram, Melina compartió imágenes con los bastones que mencionó, pero lo que llamó más la atención fue la descripción en la publicación.

En el post de la red social mencionó que "papi (Pangal) se fue a darlo todo en el mundial de rafting y nosotras acá esperamos nuestra medallita. Además, pasaron 'monstruitos' a buscar dulces".

De esta forma, en los recientes días la figura televisiva ha estado sin su pareja, aunque Pangal volverá pronto de Argentina, donde participa en una competencia que se extiende hasta el 9 de noviembre.

