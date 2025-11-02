"El resto es silencio": Hijas de Héctor "Tito" Noguera recuerdan a su padre con inéditas fotos

02 nov. 2025 - 21:02 hrs.

El 28 de octubre será un día que quedará marcado para siempre en el teatro nacional, debido al fallecimiento del actor Héctor "Tito" Noguera (88), histórico intérprete de teleseries nacionales y películas emblemáticas, quien desarrolló una vasta carrera en la actuación y cuya pérdida fue sentida por millones de chilenos.

A cinco días de su deceso, sus hijas, las actrices Amparo Noguera y Emilia Noguera, utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir fotos inéditas de su padre y así recordarlo.

Las emotivas publicaciones de Amparo Noguera y Emilia Noguera

A través de historias, Amparo Noguera compartió tres fotografías de "Tito" Noguera, donde se evidencia su cambio en los años. Además, eligió la canción "El Viento Eres Tú" de Silvio Rodríguez para musicalizar las publicaciones.

Por su parte, Emilia Noguera quiso retroceder aún más en el tiempo y publicó una serie de fotos de cuando ella era bebé, donde se le ve siendo sostenida en los brazos de su padre.

"El resto es silencio", escribió Emilia en su publicación, la que superó los 22 mil "me gusta" y se llenó de cientos de comentarios.

De hecho, algunos actores y actrices comentaron la publicación de Emilia. "Te abrazo querida, el silencio de a poco se convertirá en música. Para mí, los que 'ya no están, siempre están'. Y estarán en ti en cada paso... Vive en ti. Todo el amor", escribió la actriz Maite Rodríguez.

"Qué lindas fotos, Emilia", escribió el actor Felipe Braun. Por su parte, la actriz Daniela Ramírez comento: "Amorcita mía". Otra de las que comentó la publicación fue Mariana di Girolamo, quien expresó "ay, que belleza".

Mira las publicaciones que hicieron Amparo Noguera y Emilia Noguera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emilia Noguera (@emilianoguera)

