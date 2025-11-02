Ariana Grande sorprendió con aplaudido cambio de look: "La más bella"

02 nov. 2025 - 16:15 hrs.

Ariana Grande sorprendió el pasado miércoles a sus fanáticos al compartir una inesperada imagen de sí misma. La famosa cantante se tomó una selfie para mostrar su nuevo look, que generó reacciones de emoción en su cuenta de Instagram.

La cantante, que tiene más de 370 millones de seguidores en dicha red social, dejó atrás el estilo que utilizaba para la película "Wicked", que destacaba por un rubio resplandeciente.

El nuevo look de Ariana Grande

La actriz cerró una etapa de su vida al cambiar el color de su cabello, pasando de esta forma del rubio al castaño, con el que la mayoría la conoció desde un principio.

En la fotografía, Ariana posa frente al espejo, mostrando el cambio de color y su cabello ondulado: "Es bueno verme, ¿no?", dice el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande)

Una cantidad importante de sus fans reaccionaron de forma positiva a su look: "Hermosa", "la más bella" y "el pelo castaño está de vuelta", fueron los más repetidos.

La publicación de la artista ya lleva más de 2 millones de "Me Gusta" y rápidamente se transformó en una tendencia en las redes sociales.

