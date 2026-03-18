Histórico payaso de la región del Biobío se retira de los escenarios: "Se pintó por última vez"
- Por Vicente Guzmán
Tony Pulguita, uno de los payasos más famosos de la región de Biobío, se habría retirado de los escenarios tras más de 30 años de trayectoria en circos y la televisión.
Así lo informó su propio hijo, Ignacio Arellano, quien compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida de lo que fue supuestamente el último show de su padre, cuyo verdadero nombre es José Arellano.
"Se pintó por última vez"
Según contó Arellano, su papá realizó su última presentación en la vida tras presentarse en el exitoso circo de Pastelito en la ciudad de Concepción.
"Hay momentos que uno sabe que no se repiten… aunque quiera creer que sí. No solo tomé fotos. Fui testigo", escribió el fotógrafo en la publicación, acompañada de varias fotos de su padre en su último show.
El joven contó: "Mi papá, Tony Pulguita, se pintó —según él— por última vez. Y aunque el corazón se aferra a que quizás no sea así, hay algo que se siente distinto. Verlo frente a ese escenario, con años de historia en la piel, con el aplauso sincero de toda una región… emociona de una forma que no se puede explicar, solo sentir".
De paso, recordó que "crecí viendo este mundo desde adentro, pero hoy lo miré distinto. Con orgullo. Con gratitud. Con esa mezcla rara entre felicidad y nostalgia. El circo no es solo un espectáculo. Es herencia. Es familia. Es amor por un arte que no se apaga. Y me tocó congelar un pedacito de eso para siempre".
El propio Tony Pulguita republicó lo que su hijo subió y en sus historias de Instagram agradeció las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas: "Me emociona cómo me ha llegado tanto mensaje con recuerdos. Me es imposible responder todo".
