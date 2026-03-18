"Ahora somos 3": Christell anuncia que está esperando a su primer bebé

18 mar. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida cantante de música infantil Christell Rodríguez, enterneció a todos tras confirmar a través de su cuenta de Instagram que está esperando a su primer bebé. El post se llenó rápidamente de comentarios felicitándola y deseando lo mejor para ella y su esposo en esta nueva etapa.

"Y... Bueno, ahora somos 3", fueron las palabras que acompañaron las tiernas imágenes y con las que anunciaron la dulce espera. La publicación ya supera los 70 mil likes, aunque la pareja no esperaba revelar el secreto esta tarde.

A través de las historias de Instagram Christell subió un video en el que aparece sonriendo y confesó que, según lo planeado, las fotos debieron ser publicadas el día de mañana, pero hubo un error en la programación: "¡Sorpresa! Se supone que se publicaría mañana, jajaja, pero me equivoqué de hora", aclaró la querida artista.

@christell_oficial

Una noticia muy esperada

"Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas", agregaron los futuros padres a la descripción del post. El año pasado, la intérprete de Dubidubidu admitió que ser madre no solo estaba en sus planes, sino que era uno de sus mayores sueños.

El carrusel ya acumula más de dos mil comentarios, entre los que figuran el de diferentes rostros de la televisión chilena e influencers como Michelle Carvalho, quien escribió "Qué alegría, bendiciones"; María José Quintanilla dijo "Felicidades y gracias por la confianza. Nanai para los 3" y entre muchos otros, el de Carla Jara: "Noooo, ¡Que noticia más hermosa! Felicidades a los 2".

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