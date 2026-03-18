Mauricio Isla reacciona a romance de Gala Caldirola y Luis Jiménez: Esto hizo el exfutbolista

18 mar. 2026 - 12:10 hrs.

La relación entre la modelo española Gala Caldirola y el exfutbolista de La Roja, Luis Jiménez, ha causado mucho revuelo en redes sociales. Ellos anunciaron su vínculo recientemente a través de las redes sociales.

Mauricio Isla, exesposo de Caldirola y padre de su hija, no tardó en reaccionar. Parece que tomó una decisión al ver a su excompañero de profesión en una relación con la influencer.

¿Qué hizo Mauricio Isla?

Según informó la periodista Carolina Saavedra, conocida como Caco Periodista, en un video de Instagram, el exfutbolista de la Juventus y Colo Colo habría dejado de seguir al Mago en esa red social.

La periodista comentó que entre futbolistas hay cierto “código” y que, aunque Isla y Jiménez eran amigos, no muy cercanos, sí tenían una relación. Por eso, este distanciamiento digital tras el anuncio del nuevo romance parece algo “obvio”.

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La reacción de Coté López

Hace unos días, Coté López, exesposa de Jiménez, también habló del asunto en el programa “Hay que decirlo”. Aunque destacó algunas cualidades positivas de Gala, hizo un comentario que llamó la atención.

“Son tal para cual, no quiero sonar mala leche, pero los dos son súper lachos, andan con todos”, dijo entre risas.

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