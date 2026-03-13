La nueva relación que remeció a la farándula nacional: Mago Jiménez confirma romance con Gala Caldirola

13 mar. 2026 - 10:23 hrs.

Tras un par de días de intensos rumores, el exfutbolista chileno Luis Jiménez confirmó públicamente su nueva relación amorosa con la modelo española y exchica reality Gala Caldirola.

Las especulaciones del romance habían crecido en los últimos días, luego de que ambos compartieron registros en sus redes sociales por el Parque Nacional Torres del Paine. Finalmente, fue el 'Mago' quien compartió una foto con Gala para aclarar la situación.

¿Qué dijo Mago Jiménez por su nueva relación con Gala?

A través de una historia en Instagram, el exseleccionado nacional compartió una tierna postal junto a Gala en la que escribió: "No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar, nos gustaría que sea de 0, sin malas energías ni especulaciones".

El deportista explicó que "a veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple 'hola y chao'.

En cambio, aclaró que actualmente ambos se encuentran solteros "y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad".

"Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto"

También, salió al paso de las críticas y comentó: "No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece".

"Queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino, sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto", cerró.

Cabe recordar que Jiménez viene saliendo de una relación amorosa con Disley Ramos; mientras que Gala llegó a tener una hija con Mauricio Isla, compañero del 'Mago' en la Selección Chilena, y también tuvo un romance con Mauricio Pinilla.