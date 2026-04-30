Luto en la ranchera nacional: Muere a los 71 años el músico Ismael Bustos, miembro del dúo "Hermanos Bustos"

30 abr. 2026 - 23:33 hrs.

Este jueves se dio a conocer la dolorosa noticia del fallecimiento de Ismael Bustos, músico chileno y miembro del dúo de música ranchera Los Hermanos Bustos, a los 71 años de edad. Su partida enluta al mundo de la música popular chilena y deja un vacío profundo en quienes lo conocieron y en los miles de fanáticos que lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera.

La noticia fue confirmada por su hermano Fernando, compañero inseparable en el dúo, a través de su cuenta oficial de Facebook. Paralelamente, la Municipalidad de Curacaví, comuna de la que Ismael era oriundo, también se hizo parte del duelo público manifestando sus condolencias.

Muere Ismael Bustos

Con palabras cargadas de amor fraternal, Fernando se despidió de él en redes sociales: "Donde estés, que estés sonriendo. Que Diosito te tenga en sus brazos. Descansa en paz, hermanito", un mensaje que conmovió a sus seguidores y que circuló rápidamente entre fanáticos y colegas del mundo musical.

Por su parte, el municipio de Curacaví emitió un sentido comunicado en el que expresó: "Lamentamos el fallecimiento de don Ismael Bustos Maldonado, destacado músico nacional e integrante del dúo Los Hermanos Bustos, cuyo legado en la música ranchera trascenderá generaciones. Como municipio, enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y cercanos. Su recuerdo permanecerá siempre en la historia de nuestra comuna".

Ismael Bustos / Facebook

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas precisas de su muerte. Sin embargo, desde el año pasado el dúo había tenido que pausar sus presentaciones debido a los problemas de salud que venía atravesando Ismael, lo que ya había generado preocupación entre sus cercanos y seguidores.

60 años de carrera

Los Hermanos Bustos iniciaron su carrera en 1965 y, con el paso de los años, se consolidaron como uno de los referentes más importantes no solo de la ranchera nacional, sino de la música popular chilena en su conjunto. Su estilo cálido y su capacidad para conectar emocionalmente con el público les permitieron trascender generaciones y mantenerse vigentes por más de medio siglo.

Entre sus hitos más recordados figuran sus frecuentes apariciones en el icónico programa "Sábado Gigante", donde ganaron el cariño de audiencias a lo largo de todo el continente. El punto más alto de su carrera llegó en 2005, cuando pisaron el escenario del Festival de Viña del Mar y se alzaron con la Antorcha de Plata y la Antorcha de Oro, consagrándose ante el exigente público de la Quinta Vergara.

La partida de Ismael Bustos representa una pérdida irreparable para el folclore y la cultura musical de Chile. Su voz, su entrega y su amor por la música ranchera quedarán grabados para siempre en la memoria colectiva del país.

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