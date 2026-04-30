El "palo" de Don Francisco a José Antonio Neme: "Yo vengo en paz, porque me dijeron que ayer estuviste peleando"

30 abr. 2026 - 14:26 hrs.

Don Francisco visitó durante este jueves el estudio del "Mucho Gusto", luego de confirmarse la fecha oficial de la Teletón de este 2026, que se concretará finalmente el viernes 6 y sábado 7 de noviembre.

El líder de la cruzada solidaria fue entrevistado por Karen Doggenweiler y José Antonio Neme para conocer los detalles de esta nueva versión del evento. Fue allí cuando aprovechó para hacer un comentario que sacó risas.

El "palo" de Don Francisco a Neme

El histórico animador comenzó diciendo que "yo vengo en paz, porque me dijeron que ayer estuviste peleando", refiriéndose a un polémico episodio que vivió Neme esta semana, cuando confrontó a un panelista de farándula de otro canal que habló sobre su vida privada.

La frase provocó una carcajada por parte de Karen, mientras que el rostro de Mega replicó: "No me suba arriba del columpio, Don Francis".

Ante esto, Don Francisco explicó -en sentido figurado- que "encontré a un tipo en la Plaza Italia llorando, yo le pregunté quién era y me dijo Jhon Reyes".

"Espero que no me marginen"

Neme manifestó -de forma irónica- que "a mí también me hacen mucho enojar en este programa" y le pasó a decir al histórico animador que "espero que no me marginen (de la Teletón)" a raíz de la polémica.

Fuera de toda broma, Kreutzberger finalizó su intervención diciéndole a Neme que "tú has hecho cosas lindas en la Teletón", valorando la participación del periodista, que estuvo activo en la anterior edición.

El martes recién pasado se anunció el "Día de la Teletón", que pretende llevarse a cabo el primer sábado de noviembre. Además, se estableció la idea de que el domingo siguiente se conmemore el "Día Nacional del Encuentro Familiar", lo que fue apoyado por el Gobierno del Presidente Kast.

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