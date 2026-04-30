Neme explica cambio de look con el que apareció este jueves en el matinal: "¡Porque tuve mi día de furia!"

30 abr. 2026 - 12:17 hrs.

José Antonio Neme apareció este jueves en el matinal "Mucho Gusto" con un cambio de look, el cual no pasó desapercibido para su compañera Karen Doggenweiler, quien le preguntó a qué se debía todo esto.

El animador de Mega se presentó con una camisa blanca con unas especies de corbatas amarradas en la zona de las mangas y un pantalón negro, lo que llamó la atención de la presentadora de televisión.

La explicación de Neme

"Explícame esto", le dijo Karen, a lo que Neme respondió: "Esto es por si alguien dice alguna hue... de mí. ¡Pa! al tiro", haciendo un gesto como si golpeara a una persona con esas corbatas.

Dicho esto, el comunicador señaló que su vestimenta era "porque tuve mi día de furia... porque tuve mi día de furia", repitió, desatando carcajadas en el estudio.

Sin dar mayores detalles, Neme cerró diciendo que "vamos a transformarlo en energía, en buena onda, para que partamos este fin de semana".

El contexto de las palabras de Neme

Las palabras del animador de "Mucho Gusto" estarían relacionadas con una polémica que le tocó enfrentar esta semana, cuando confrontó a un rostro de televisión que habló acerca de su vida personal.

Se trata de Jhon Reyes de Tevex, que en un programa de esa señal ventiló un episodio en el que se habría visto vinculado Neme, todo esto en un aparente ámbito amoroso.

Lo anterior provocó la molestia del comunicador de Mega, quien lo confrontó en vivo: "Yo no tengo nada que ver contigo, así que lávate la boca 10 veces antes de hablar conmigo", le dijo, sin pelos en la lengua.

La reacción de Neme se volvió viral de forma rápida y hubo cientos de usuarios que empatizaron con él. Esto lo habría llevado a protagonizar el divertido momento de este jueves.

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