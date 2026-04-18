José Antonio Neme conmovió a sus seguidores al presentar a su nueva mascota: Es un animal rescatado

18 abr. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Fundación dedicada al rescate, rehabilitación y reubicación de animales, Palomita and Family dio a conocer a través de sus redes sociales que uno de sus rescatados, Galo, un perro de raza galgo que estaba en condiciones de abandono, se sumó a la familia Neme.

El querido conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme decidió adoptar un nuevo perrito, luego de enfrentarse a momentos difíciles durante el último tiempo, que involucran la pérdida de cuatro de sus mascotas: Duque, Lalo, Frodo, y Lali.

En un post en colaboración con la fundación que rescató a Galo, el nuevo integrante de la familia canina de Neme, informaron que la adopción se concretó el jueves pasado. "Ayer fue de visita a conocer el que podía ser su nuevo hogar y se instaló como diciendo: 'Aquí es, aquí me quedo, de aquí no me muevo'", se lee al inicio de la publicación.

"Y un día llegó Galo. Saltó sobre mi cama y desde ahí me miró fijo con sus ojos miel diciendo 'este ha sido mi lugar desde siempre'. Otro misterio inexplicable de la vida. Bienvenido galguito choiquero, aunque tú sabes que tu energía estaba en esta casa desde antes... Que seas inmensamente feliz", escribió el querido conductor en un post de Instagram

Neme y su nueva mascota Galo. @Jananeme Instagram

El vínculo de Neme con sus mascotas

José Antonio Neme ha consolidado una relación pública y emotiva con sus mascotas, a quienes define no solo como animales de compañía, sino como miembros fundamentales de su núcleo familiar. El periodista ha utilizado sus plataformas para visibilizar el amor incondicional que siente por sus perros, compartiendo postales de su vida cotidiana y reflexiones sobre la lealtad animal.

Este vínculo trasciende lo privado, pues el comunicador suele destacar cómo el cuidado de sus canes le brinda un sentido de equilibrio y contención emocional frente a las exigencias de su carrera profesional.

Sin embargo, este lazo tan estrecho lo ha llevado a enfrentar momentos de profundo dolor debido a la partida de varios de sus fieles compañeros en el último tiempo. Estas pérdidas consecutivas han calado hondo en el animador, quien ha compartido sus procesos de duelo de manera abierta con su audiencia.

En ese sentido y tras la muerte de Duque en 2024, Neme decidió impulsar un proyecto de ley cuyo objetivo es otorgar un día de permiso laboral remunerado por el fallecimiento de una mascota inscrita en el Registro Nacional de Mascotas. Para él esa posibilidad se vuelve necesaria y considera que hay quienes no le dan la importancia que merece.

Conmoción en redes sociales

La comunidad de seguidores de José Antonio Neme, no dudó en expresar su felicidad por la noticia. Ellos más que nadie saben el amor que el conductor siente por sus mascotas y destacan el hecho de que opte por darle un nuevo hogar a animales rescatados.

"Por esa alma noble que tienes, siempre te irá bien", "Se fue con un buen padre" y "José te amo eres un ser de luz, como dicen por ahí, quien ama a los sin voz tienen el cielo ganado. Que Dios siga recompensado tu vida", fueron algunas de las reacciones en la sección de comentarios.

Asimismo, la fundación Palomita And Family aprovechó el post para agradecer a Neme por darle una oportunidad a Galo, un perro al que describieron como dulce y humilde. "Gracias @Jananeme por sumar a un nuevo rescatado a tu peluda familia. No cabe duda que Galo tendrá todo lo que merece junto a ustedes".

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