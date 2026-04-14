"Me parece impresentable": La dura crítica de Neme por el almuerzo de excompañeros del Presidente Kast en La Moneda

14 abr. 2026 - 09:36 hrs.

El almuerzo que el Presidente José Antonio Kast ofreció el 10 de abril a cerca de 50 excompañeros de la Universidad Católica en un salón del Palacio de La Moneda generó una ola de críticas desde distintos sectores del espectro político y comunicacional.

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, fue uno de los rostros que levantó la voz con mayor intensidad, calificando el episodio como un error de proporciones para un mandatario con la trayectoria política de Kast.

¿Qué dijo Neme?

"A mí, en lo personal, esto me parece impresentable", señaló Neme para comenzar su dura crítica, en la cual el comunicador apuntó no solo al fondo de la controversia, sino también a lo que consideró una muestra de torpeza política que no cabe en un gobierno que se presenta como ordenado y austero.

La crítica de Neme no se quedó en el plano ético sino que también golpeó la imagen de profesionalismo del ejecutivo. "Me parece que es de una estupidez, pero ya a un nivel de amateurismo, o sea, hemos pasado del amateurismo del Frente Amplio al amateurismo de esta gente republicana", disparó el periodista.

La pregunta que el animador de Mucho Gusto planteó fue directa: "¿A quién se le puede ocurrir invitar a sus compañeros de universidad a La Moneda?". La interrogante apuntó al criterio de quienes organizaron o aprobaron el evento al interior del Palacio de Gobierno.

El comunicador también trazó una línea entre el episodio y un antecedente del inicio del actual gobierno, cuando la Primera Dama fue fotografiada sirviendo comida en el casino de La Moneda. "Si la primera dama aparece el primer día de gobierno sirviendo comida en el casino, bueno, ¿por qué entonces no se organizaron para servirle en su casa en Paine?", cuestionó Neme, sugiriendo una falta de coherencia entre ambas actitudes.

Pese a la dureza de sus palabras, Neme aclaró que su postura no buscaba perjudicar al gobierno sin razón. "Esto no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva para que el gobierno enmiende el rumbo", precisó el periodista.

La crítica que más llamó la atención fue la que apuntó directamente al perfil político del Presidente. "Me parece, además, que el Presidente de la República, con la trayectoria política que tiene, con el músculo político que ha desarrollado en dos o tres candidaturas presidenciales, caiga en este error burdo", planteó Neme.

La polémica por el almuerzo

La polémica se instaló luego de que los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaran una denuncia en la Contraloría General de la República para indagar si el evento fue financiado con recursos del Estado. Según consta en fotografías adjuntadas en la presentación, el menú incluyó tártaro de tomate como entrada, plateada al jugo con puré rústico como fondo, y pavlova de frutos rojos de postre, acompañado de vinos de las viñas Aresti y Casas del Bosque.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió al paso de las críticas y fue tajante en un punto: "Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios".

Sin embargo, evitó responder si el personal de servicio que atendió el evento fue o no costeado por el mandatario, limitándose a señalar que los detalles se entregarían a la Contraloría por la vía institucional.

Ante la pregunta de por qué el Presidente no realizó la reunión en su propio domicilio en lugar de en La Moneda, Sedini reaccionó con visible incomodidad y reiteró la misma respuesta. La escena reflejó el grado de presión que el episodio ha generado en el ejecutivo, el que en sus primeras semanas de gobierno ya acumula una serie de polémicas en materia de gastos y manejo de recursos públicos.

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