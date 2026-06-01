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De Luli y Mateucci a Guarén y Solabarrieta: Estas son las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2"

Cada vez queda menos para el estreno de "¿Volverías con tu ex? 2", el nuevo reality de Mega que buscará revivir uno de los formatos más exitosos y recordados de la televisión chilena.

El programa, que será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, reunirá a diez exparejas que volverán a convivir en un entorno extremo para enfrentar historias pendientes, antiguos conflictos y la gran pregunta que da nombre al espacio: ¿realmente volverían con su ex?

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Durante los últimos días, Mega fue revelando de manera oficial a los participantes que serán parte de esta nueva aventura, donde destacan figuras conocidas del espectáculo, los realities y las redes sociales.

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La nueva temporada se desarrollará en la selva amazónica de Perú y promete una mezcla de romance, tensión, competencia y reencuentros que podrían sorprender incluso a los propios participantes.

Las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2"

Las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2" son las siguientes:

¿Cuándo se estrena "¿Volverías con tu ex? 2"?

Mega confirmó que el esperado reality debutará el próximo lunes 8 de junio, después de Reunión de Superados.

La apuesta marcará el regreso de una de las marcas más recordadas de los realities chilenos y buscará conquistar tanto a quienes siguieron la primera edición como a una nueva generación de espectadores.

Bajo el lema "El primer gran amor nunca se olvida", las diez exparejas deberán decidir si aún existe espacio para una segunda oportunidad o si algunas historias están destinadas a quedarse definitivamente en el pasado.

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