De Luli y Mateucci a Guarén y Solabarrieta: Estas son las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2"

01 jun. 2026 - 15:22 hrs.

Cada vez queda menos para el estreno de "¿Volverías con tu ex? 2", el nuevo reality de Mega que buscará revivir uno de los formatos más exitosos y recordados de la televisión chilena.

El programa, que será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, reunirá a diez exparejas que volverán a convivir en un entorno extremo para enfrentar historias pendientes, antiguos conflictos y la gran pregunta que da nombre al espacio: ¿realmente volverían con su ex?

Durante los últimos días, Mega fue revelando de manera oficial a los participantes que serán parte de esta nueva aventura, donde destacan figuras conocidas del espectáculo, los realities y las redes sociales.

La nueva temporada se desarrollará en la selva amazónica de Perú y promete una mezcla de romance, tensión, competencia y reencuentros que podrían sorprender incluso a los propios participantes.

Las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2"

Las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2" son las siguientes:

¿Cuándo se estrena "¿Volverías con tu ex? 2"?

Mega confirmó que el esperado reality debutará el próximo lunes 8 de junio, después de Reunión de Superados.

La apuesta marcará el regreso de una de las marcas más recordadas de los realities chilenos y buscará conquistar tanto a quienes siguieron la primera edición como a una nueva generación de espectadores.

Bajo el lema "El primer gran amor nunca se olvida", las diez exparejas deberán decidir si aún existe espacio para una segunda oportunidad o si algunas historias están destinadas a quedarse definitivamente en el pasado.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2