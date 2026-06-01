De Luli y Mateucci a Guarén y Solabarrieta: Estas son las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2"
- Por Vicente Guzmán
Cada vez queda menos para el estreno de "¿Volverías con tu ex? 2", el nuevo reality de Mega que buscará revivir uno de los formatos más exitosos y recordados de la televisión chilena.
El programa, que será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, reunirá a diez exparejas que volverán a convivir en un entorno extremo para enfrentar historias pendientes, antiguos conflictos y la gran pregunta que da nombre al espacio: ¿realmente volverían con su ex?
Durante los últimos días, Mega fue revelando de manera oficial a los participantes que serán parte de esta nueva aventura, donde destacan figuras conocidas del espectáculo, los realities y las redes sociales.Ir a la siguiente nota
La nueva temporada se desarrollará en la selva amazónica de Perú y promete una mezcla de romance, tensión, competencia y reencuentros que podrían sorprender incluso a los propios participantes.
Las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2"
Las 10 parejas confirmadas de "¿Volverías con tu ex? 2" son las siguientes:
- Nicole "Luli" Moreno y Luis Mateucci
- Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta
- Yamila Reyna y Daniel Valenzuela
- Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova
- Raimundo Cerda y Sofía Latorre
- Claudio Rojas y Hurubachi Pardo
- Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic
- Estefanía Marquis y Carlos Águila
- Fernanda Brown y Christopher Peral
- Alex Dickerson y Mario Irazzoky
¿Cuándo se estrena "¿Volverías con tu ex? 2"?
Mega confirmó que el esperado reality debutará el próximo lunes 8 de junio, después de Reunión de Superados.
La apuesta marcará el regreso de una de las marcas más recordadas de los realities chilenos y buscará conquistar tanto a quienes siguieron la primera edición como a una nueva generación de espectadores.
Bajo el lema "El primer gran amor nunca se olvida", las diez exparejas deberán decidir si aún existe espacio para una segunda oportunidad o si algunas historias están destinadas a quedarse definitivamente en el pasado.
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