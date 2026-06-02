"Me pusieron Toretto": Pastelito de Chile mostró su radical cambio antes de someterse a implante capilar
- Por Vicente Guzmán
Más allá de la peluca, la cara pintada y los chistes, Agustín Maluenda, el hombre detrás de Pastelito de Chile, compartió con sus seguidores en redes sociales parte de su vida personal en una importante decisión que concretó este martes.
Durante las últimas semanas, el reconocido artista circense ha mostrado distintas etapas de la preparación para una operación de implante capilar a la que se sometió hoy con el doctor Freddy Bravo Calderón.
"¿Me pongo pelos o no me pongo pelos?"
Hace cerca de tres semanas, Pastelito publicó un video junto al médico encargado de la intervención, donde pidió la opinión de sus seguidores. "¿Me pongo pelos o no me pongo pelos? Comenten. ¿O me quedo pelao? ¿O me pelo al cero?", escribió en la publicación.Ir a la siguiente nota
Luego, la jornada de lunes, Pastelito volvió a referirse al tema a través de sus historias de Instagram, donde confirmó que este martes se sometería al procedimiento.
"Mañana tengo mi cirugía para implante de cabello, ¿lo hago o me quedo así? Estilo Toretto jajaaj. ¿Qué nombre me pondrían así como estoy?", escribió junto a una fotografía donde aparecía completamente rapado.
"Estaba grave la cosa"
Posteriormente, compartió imágenes mientras el médico terminaba de cortar su cabello y aprovechó de bromear con su incipiente calvicie.
"Estaba grave la cosa. Le queda poco pasto a la cancha. Miren lo que hizo el doctor, estamos listos para mañana, estoy peladito. Me pusieron Toretto, la guagua, Chupete Suazo, mil nombres en un segundo", relató.
Hasta ahora, Pastelito no ha mostrado los resultados del implante capilar, aunque se espera que en los próximos días revele el resultado de la intervención.
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