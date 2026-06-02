Colo Colo le abre la puerta al regreso de Carlos Palacios: "Es muy querido por la hinchada"

02 jun. 2026 - 16:24 hrs.

El posible retorno de Carlos Palacios a Colo Colo sumó un nuevo episodio este martes. Aunque desde Blanco y Negro evitaron confirmar negociaciones, las declaraciones de una de sus directoras dejaron entrever que la posibilidad no genera rechazo al interior de la concesionaria.

La "Joya", que actualmente milita en Boca Juniors, sigue siendo uno de los futbolistas más recordados por los hinchas albos desde su salida, por lo que cualquier opción de regreso despierta rápidamente la ilusión entre los fanáticos.

Y justamente ese factor fue destacado por la dirigenta Paloma Norambuena, quien valoró el vínculo que mantiene el jugador con la parcialidad colocolina.

Colo Colo analiza refuerzos para el segundo semestre

En conversación con Radio Cooperativa, Norambuena explicó que actualmente el análisis de posibles incorporaciones está siendo liderado por el área deportiva del club y que las definiciones llegarán una vez finalice la primera rueda del campeonato.

"Hoy día es el área deportiva, el director de área de fútbol con la gerencia son los que están revisando precisamente lo que viene ahora. El presidente lo ha dicho: que una vez terminada esta primera ronda se va a evaluar todo", señaló.

La dirigenta agregó que tanto la gerencia como la comisión de fútbol continúan trabajando en la planificación del plantel para la segunda parte de la temporada.

"Estamos todos esperando precisamente ese período y ahí se tendrán nuevamente noticias después de una evaluación de estas áreas deportivas", complementó.

El guiño a Carlos Palacios

Consultada directamente por la opción de que Palacios vuelva al Estadio Monumental, Norambuena destacó la buena relación que existe entre el futbolista y la hinchada alba.

"Jugadores así son súper queridos por la hinchada, así que sin lugar a duda que los jugadores que son bien recibidos y queridos por la hinchada, uno como colocolino lo agradece", afirmó.

Luego fue aún más explícita respecto al cariño que genera el atacante.

"Por supuesto que sabemos que Carlos Palacios es muy querido por la hinchada de Colo Colo", añadió.

Un nombre que ilusiona a los hinchas

Si bien por ahora no existe una negociación oficial anunciada entre las partes, las declaraciones de la dirigenta alimentan las especulaciones sobre un eventual regreso del formado en Unión Española.

El futuro de Palacios en Boca Juniors y las necesidades deportivas de Colo Colo serán factores clave durante el próximo mercado de pases, una ventana que promete estar marcada por rumores y movimientos importantes en el cuadro albo.

Por ahora, desde Blanco y Negro optan por la cautela, aunque las puertas parecen estar lejos de cerrarse para uno de los jugadores más valorados por la hinchada en los últimos años.

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