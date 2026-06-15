¿Cuánto dura el pre y postnatal en Chile? Los casos en que el permiso puede extenderse por varias semanas

15 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El nacimiento de un hijo trae consigo una serie de derechos laborales para las trabajadoras en Chile. Entre ellos se encuentran el descanso prenatal y postnatal, permisos que permiten ausentarse del trabajo antes y después del parto, manteniendo un subsidio que reemplaza la remuneración durante ese período.

Aunque muchas personas saben que existe este beneficio, no todos conocen cuánto dura ni las situaciones especiales en las que puede extenderse más allá de los plazos habituales.

¿Cuántas semanas dura el pre y postnatal?

De acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo, los descansos prenatal y posnatal son los siguientes:

Prenatal: 6 semanas (42 días) antes de la fecha estimada de parto.

6 semanas (42 días) antes de la fecha estimada de parto. Postnatal: 12 semanas (84 días) después del nacimiento del hijo o hija.

En total, el beneficio contempla 18 semanas de descanso entre ambos permisos, aunque si el parto se retrasa, el descanso prenatal se extiende automáticamente hasta el día del nacimiento. A partir de esa fecha comienza a contarse el postnatal.

Los casos en que el postnatal puede extenderse

La legislación contempla situaciones especiales que permiten ampliar el tiempo de descanso tras el parto, tales como:

Si durante el embarazo la madre sufre una enfermedad como consecuencia de este, el postnatal se extenderá durante el tiempo que un profesional médico lo indique.

como consecuencia de este, el postnatal se extenderá durante el tiempo que un profesional médico lo indique. Cuando nace un niño prematuro , es decir, antes de iniciada la semana número 33 de gestación, o si al nacer pesa menos de 1.500 gramos, el postnatal es de 18 semanas (126 días).

, es decir, antes de iniciada la semana número 33 de gestación, o si al nacer pesa menos de 1.500 gramos, el postnatal es de 18 semanas (126 días). En el caso del nacimiento de dos o más niños, el período de postnatal se incrementa en 7 días corridos por cada hijo adicional.

Cuando estas últimas dos circunstancias ocurren al mismo tiempo, se aplica la extensión que resulte más favorable para la madre.

El permiso que puede extender aún más el descanso

Una vez finalizado el postnatal, las madres tienen derecho al denominado permiso postnatal parental. Este beneficio puede utilizarse de dos maneras:

Jornada completa: 12 semanas (84 días).

12 semanas (84 días). Jornada parcial: por 18 semanas (126 días), para hacer uso de media jornada a elección de la madre (mañana o tarde).

La ley contempla que la madre puede, bajo determinadas circunstancias, traspasar al padre una o más semanas del permiso postnatal parental, a contar de la séptima semana.

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