Horario de colación: ¿Es necesario que el trabajador marque?

09 jun. 2026 - 09:00 hrs.

El horario de colación es uno de los temas que más dudas genera entre trabajadores y empleadores, especialmente respecto a si el tiempo destinado a almorzar o descansar debe quedar registrado en el sistema de control de asistencia.

Aunque muchas empresas solicitan marcar la salida y el regreso de la colación, la normativa laboral vigente no establece la obligación de registrar ese período de manera específica.

La Dirección del Trabajo ha aclarado que el objetivo principal del control de asistencia es acreditar la hora de ingreso y salida de la jornada laboral.

¿Es obligatorio marcar la colación?

Según la interpretación de la Dirección del Trabajo, no resulta necesario ni obligatorio que el sistema de control de asistencia consigne el tiempo destinado a colación.

La entidad explica que la finalidad de estos registros es verificar el cumplimiento de la jornada laboral y el pago de eventuales horas extraordinarias, objetivo que se cumple mediante el registro de la hora exacta de ingreso y salida del trabajador.

Por lo tanto, aunque una empresa puede implementar mecanismos para controlar los horarios de colación, la normativa no exige que dicho período quede registrado de forma independiente en el sistema de asistencia.

¿Qué dice la ley sobre el control de asistencia?

El artículo 33 del Código del Trabajo establece que el empleador debe llevar un sistema para controlar la asistencia y las horas trabajadas por sus dependientes.

Este registro puede realizarse mediante un libro de asistencia o a través de un sistema de reloj control, ya sea físico o electrónico. La información obtenida permite verificar el cumplimiento de la jornada ordinaria y determinar si corresponde el pago de horas extraordinarias.

¿Cómo se considera el tiempo de colación?

La Dirección del Trabajo precisa que, al registrarse la hora de llegada y de salida del trabajador, el período de colación queda comprendido dentro del lapso total registrado durante el día.

Sin embargo, ese tiempo no se considera para completar la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes. Por esta razón, al momento de calcular las horas efectivamente trabajadas, debe descontarse el tiempo destinado a colación.

El organismo también recuerda que el período destinado a colación debe encontrarse establecido en el contrato de trabajo.

De esta manera, al realizar el cálculo semanal de las horas trabajadas, el empleador deberá descontar el tiempo de colación previamente acordado, garantizando así el correcto cumplimiento de las normas laborales vigentes sobre jornada de trabajo.

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