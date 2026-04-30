Fernando Godoy estará en la piel de un transformista del Circo Timoteo por capítulo especial de "Acceso a lo nuestro"

30 abr. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

El programa “Acceso a lo nuestro” transmitido por la señal de Mega, dedicará su emisión de este sábado 2 de mayo, a las 17:00 horas, a explorar la trayectoria del Circo Timoteo.

Este espectáculo, que se ha consolidado como uno de los referentes más populares en Chile, tuvo sus orígenes a finales de los años sesenta bajo la gestión de René Valdés, conocido artísticamente como Timoteo, y Darío Zúñiga.

Desde sus inicios, la propuesta se caracterizó por un enfoque transgresor que le permitió recorrer diversos rincones del territorio nacional y construir un vínculo sólido con su audiencia.

La entrega televisiva contará con la participación del historiador Cristóbal García-Huidobro, quien se encargará de analizar el entorno social y político que rodeó el surgimiento de esta propuesta artística, destacando las dificultades que enfrentaron sus integrantes y cómo logró mantenerse vigente.

Fernando Godoy en "Acceso a lo nuestro", dedicado al Circo Timoteo

Fernando Godoy se adentrará en la dinámica del circo

En este marco, el actor Fernando Godoy se integrará de manera activa a la rutina de la compañía para experimentar de cerca el oficio circense.

Su participación no se limitará a la observación, sino que involucrará un proceso de aprendizaje sobre las dinámicas de convivencia de los artistas, su día a día, y conocerá de cerca sus historias personales de Arturo Peña, Alejandro Pavez, René Sáez, Carlos Montes y Luis Martínez.

El punto culminante de la intervención de Godoy será su debut en la pista del circo bajo una caracterización completa. El actor asumirá el rol de transformista, utilizando vestuarios elaborados con lentejuelas y un maquillaje especializado para integrarse a una de las rutinas más conocidas de la compañía: "La loca de la cartera".

Fernando Godoy en "Acceso a lo nuestro", dedicado al Circo Timoteo

Este especial de "Acceso a lo nuestro" continuará con un segundo capítulo, donde se presentará un registro exclusivo de René Valdés, creador del circo y del personaje principal, quien se encuentra retirado de la actividad circense desde 2025.

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