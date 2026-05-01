Subsidio Ds19: ¿Cuáles son los proyectos en que se puede aplicar?

01 may. 2026 - 14:00 hrs.

El subsidio DS19 es un programa habitacional gubernamental, derivado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile.

Este beneficio permite a familias con diferentes realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda gracias al apoyo estatal. Además, fomenta la adquisición de propiedades bajo proyectos habitacionales que estén correctamente organizados, en barrios bien localizados y cercanos a los servicios básicos.

Asimismo, según MINVU, se encarga de promover estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.

¿Cuáles son los proyectos en que se puede aplicar?

Los proyectos en los que se puede aplicar el subsidio DS19 son muchos y para poder encontrarlos con detalle se debe ingresar en el siguiente enlace.

En el segmento inmobiliario de BancoEstado se encuentra una lista con los proyectos habilitados para esta iniciativa, con precios, características, modelos e imágenes referenciales. También se puede distinguir en el mapa la ubicación del proyecto.

A través de este sistema se puede hacer la búsqueda y filtrar a juicio del interesado. Se puede buscar por región o comuna, por tipo de propiedad (proyectos nuevos o propiedades usadas), por tipología (casa, departamento…), por convenios y por promociones.

De la misma manera, se puede establecer un rango de valor, estipulado en Unidades de Fomento (UF) para buscar propiedades de acuerdo al presupuesto de la familia.

Lo que debes saber sobre este proyecto habitacional

El ente estipula que las familias que tengan un subsidio para la compra de una vivienda lo pueden aplicar en la adquisición de los proyectos habitacionales expuestos en la plataforma.

Se admite siempre y cuando existan viviendas por el valor correspondiente al que posee su beneficio gubernamental.

En el caso de las familias o personas que no tengan subsidio, también pueden tener acceso a estos proyectos de viviendas, pero deben cumplir con los requisitos de postulación al Subsidio para Sectores Medios, DS1.

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