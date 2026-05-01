Bono por Deber Asistencia Escolar: ¿Cuál es la edad máxima que puede tener el alumno para recibirlo?

01 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Estado entrega diversas ayudas económicas a las familias más vulnerables del país. Una de ellas es el Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte mensual que busca incentivar la responsabilidad y continuidad educativa de los jóvenes.

Este beneficio monetario entrega $10.000 mensuales por cada escolar que cumpla con los requisitos. Su asignación es automática, no requiere de ninguna postulación y es totalmente compatible con otras transferencias y subsidios estatales.

¿Hasta qué edad se recibe el Bono por Deber Asistencia Escolar?

Según ChileAtiende, este aporte tiene límites claros respecto a los estudiantes que pueden ser causantes del aporte. Para recibir el dinero, el escolar debe tener entre 6 y 18 años de edad (cumplidos al 31 de marzo del año respectivo).

Por lo tanto, la edad máxima legal permitida para que un estudiante genere este pago para su familia es de 18 años.

¿Qué se debe cumplir para recibir el Bono por Deber Asistencia Escolar?

Además de la edad del alumno, su familia debe reunir las siguientes condiciones:

Ser usuario del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y participar activamente del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tener un integrante menor de edad que esté cursando educación básica o media en algún establecimiento educacional reconocido por el Estado.

Tener un integrante menor de edad que tenga un porcentaje de asistencia escolar mensual del 85% o más. Esta información no debe ser acreditada por la familia, ya que el Ministerio de Educación (Mineduc) lo hace de forma automática.

¿Cómo se paga el Bono por Deber Asistencia Escolar?

Este dinero se paga en conjunto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar. Al momento de ingresar a los programas sociales, la familia debe elegir una modalidad de pago:

Depósito bancario: se transfiere directamente a la CuentaRUT u otra cuenta bancaria del cobrador de la familia. Es la opción más segura, ya que los pagos no caducan.

se transfiere directamente a la CuentaRUT u otra cuenta bancaria del cobrador de la familia. Es la opción más segura, ya que los pagos no caducan. Pago presencial: se cobra en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes. El dinero caduca si no es cobrado en un plazo de seis meses.

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