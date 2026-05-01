Metro anuncia el cierre de estaciones de la red: Combinación se encuentra suspendida

01 may. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, el Metro de Santiago informó sobre el cierre de la estación Los Héroes en el centro de la capital, cuestión por la que la combinación entre las líneas 1 y 2 se encuentra suspendida.

"Estación Los Héroes L1 y L2 cerradas y sin detención de trenes. Combinación suspendida", informó el tren subterráneo en sus redes sociales.

Entérate minuto a minuto qué pasa con el Metro de Santiago.

Día del Trabajador en el centro de Santiago

Si bien Metro no informó el motivo del cierre, en el centro de la ciudad se están desarrollando diversas manifestaciones con motivo del Día del Trabajador, cuestión por la cual previamente estuvo cerrada la estación Moneda de la Línea 1.

Además, Carabineros implementó una serie de desvíos de tránsito en el Eje Alameda, por lo que el transporte público de superficie también se encuentra suspendido en la principal arteria de la capital.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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