Bono a transportistas de $100.000: Conoce cómo solicitar el beneficio como propietario

30 abr. 2026 - 17:30 hrs.

El bono a transportistas es un aporte gubernamental que consigna $100.000 a los beneficiarios para la adquisición de combustibles para sus vehículos automotores.

Esta ayuda, de adjudicación mensual, está destinada a los propietarios y propietarias de vehículos de transporte remunerado y, según el estatuto, estará vigente entre abril y septiembre de 2026.

Según ChileAtiende, en caso de que se tenga más de un vehículo, el propietario puede designar a una persona (mero tenedor) para que reciba la bonificación por ese automóvil.

¿Cómo solicitar el beneficio como propietario?

Para solicitar el bono a transportistas como propietario de un vehículo de transporte, es necesario ingresar al portal Cero Filas de Subtrans con la ClaveÚnica del destinatario, a través del siguiente enlace.

En el caso de que el vehículo pertenezca a una persona jurídica, deberá solicitarlo el representante legal de la empresa. Si el vehículo corresponde a varios dueños, solamente uno de ellos podrá hacer la solicitud el bono, el resto no.

Entre las consideraciones especiales para la tramitación de este beneficio está la recomendación del estado de postulación y el hecho de que, si se designó a otra persona como beneficiaria, este será quien tendrá que terminar el trámite para recibirlo.

Esto es lo que debes saber

Los vehículos que están considerados para el bono a transportistas son taxis, taxis colectivos, vehículos de transporte escolar, vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros entre Arica y Tacna y que estén en el catastro.

El organismo oficial sugiere que este aporte, que no es imponible ni tributable, es pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) en un "bolsillo electrónico" de la CuentaRUT de BancoEstado. Sus fondos solo se pueden usar para comprar y cargar combustible.

Recomiendan comunicarse con la Subsecretaría de Transportes de Chile, por medio de sus canales de atención, ante cualquier duda o consulta alusiva a la tramitación.

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