Fin de los buses de dos pisos: Ministro De Grange explica por qué dejarán de circular nuevos modelos del sistema RED

29 abr. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

En un giro estratégico para el transporte público de la Región Metropolitana, el ministro de Transportes, Louis de Grange, confirmó este miércoles que el sistema RED dejará de incorporar buses de dos pisos a su flota.

La decisión, enmarcada en un plan de optimización presupuestaria y operativa, marca un distanciamiento de la llamativa apuesta estética que buscaba emular sistemas de transporte europeos, priorizando ahora la eficiencia de costos y la agilidad del servicio.

Razones operacionales y económicas

Según explicó la autoridad en conversación con Radio Duna, la decisión de no seguir comprando estos vehículos se basa en múltiples dificultades detectadas durante su operación. Entre los puntos más críticos señalados por el ministro se encuentran:

Altos costos y logística compleja

De Grange fue enfático al señalar que estos buses son considerablemente más caros que los convencionales. "La escala de producción es muy baja", indicó, agregando que la obtención de repuestos representa un problema constante, ya que deben importarse directamente desde China, lo que encarece y retrasa las mantenciones.

Limitaciones de infraestructura

A diferencia de los buses estándar, los de dos pisos no pueden circular por todas las calles de Santiago. Su altura y dimensiones restringen sus recorridos a rutas muy acotadas, restando flexibilidad al sistema.

Calidad de servicio y velocidad

Un punto sorprendente revelado por el ministro es que estos buses ofrecen, en la práctica, una peor calidad de servicio en términos de tiempo. "Son más lentos porque pasan más tiempo en cada parada; el proceso de que las personas suban al segundo piso ralentiza la operación general", detalló.

Ajustes presupuestarios y desmentido de recortes

Esta medida se inserta en un contexto de recorte presupuestario del 3% que enfrenta la cartera de Transportes. Sin embargo, De Grange fue tajante en descartar que estos ajustes impliquen una disminución en la frecuencia de los recorridos, saliendo al paso de denuncias previas.

Para lograr los ahorros necesarios sin afectar a los usuarios, el ministerio ha implementado cambios en el horario nocturno. En lugar de utilizar los buses articulados (conocidos popularmente como "orugas"), se están empleando buses convencionales de 12 metros durante la noche.

Según el titular de la cartera, esta sustitución permite reducir costos operativos de manera significativa, ya que la demanda nocturna es baja y no justifica el gasto de mover máquinas de gran escala.

Futuro del sistema: Desregulación y sentido común

El ministro adelantó que el enfoque de su gestión se centrará en la "facilitación regulatoria sobre la base del sentido común". Esto incluye proyectos para ampliar el tamaño de los taxis colectivos y otras medidas de desregulación que buscan mejorar el impacto ciudadano sin comprometer la estabilidad financiera del sistema.

Con esta decisión, el Sistema RED busca consolidar un modelo de transporte más sostenible y funcional, dejando atrás los modelos de dos pisos en favor de una flota más homogénea, económica y adaptada a la realidad geográfica de la capital chilena.

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