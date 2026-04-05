Ministro de Transportes anuncia en Meganoticias el cambio que tendrá el sistema de buses Red Movilidad en Santiago

05 abr. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, visitó el estudio de Meganoticias Siempre Juntos, en donde se refirió a las modificaciones introducidas a la denominada "Ley Uber" y los cambios que experimentará el sistema de buses Red Movilidad de la ciudad de Santiago.

¿Qué pasará con los buses en Santiago?

De entrada, el periodista Luis Ugalde le consultó al secretario de Estado sobre qué pasará con los buses durante las noches, todo esto luego de varios reportes en la prensa en los cuales se indicaba una posible reducción de los servicios.

"El principal cambio, y para que la gente en su casa lo tenga claro, el principal cambio va a ser el recambio de buses articulados por buses normales", aseguró De Grange respecto a la modificación nocturna de la oferta de transporte público.

"La razón es súper simple: el bus articulado cuesta el doble que un bus normal de 12 metros moverlos operativamente. El costo de operación, el costo de mantenimiento, el costo de repuestos del bus articulado cuesta el doble que el bus convencional de 12 metros", complementó.

Dado esto, el ministro señaló que en la noche "no se necesitan tener buses articulados, y mucha gente lo puede ver en distintas partes de Santiago: buses articulados circulando en la noche con tres, cuatro pasajeros, cuando lo podría hacer perfectamente con buses de 12 metros a la mitad del costo".

"Es muy muy importante el siguiente concepto, y es que cada peso que le pagamos como país al Transantiago (Red Movilidad) es un peso que le quitamos a regiones", argumentó.

"El concepto de optimización del sistema es el que pasa, por ejemplo, por dejar de usar buses articulados en la noche, que donde no son necesarios, y usar buses convencionales de 12 metros, incluso a veces buses un poco más chicos dependiendo de la zona. Eso es tremendamente beneficioso e incluso el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lo reconoce explícitamente", agregó.

¿El cambio afectará la frecuencia de buses?

Tras anunciar este cambio sobre el tipo de buses que saldrían a circular en las noches por la capital para optimizar los costos del sistema, Ugalde preguntó directamente qué pasará con la frecuencia nocturna, ya que este es uno de los temas más criticados por quienes usan el transporte público en dicho horario.

"¿Se va a afectar así la frecuencia o no?", le preguntó el conductor de Mega, a lo que el ministro respondió con un simple y concreto: "No, para nada".

Ante este tema de las frecuencias, De Grange agregó que "hay otro aspecto que es importante subrayar, que es la tecnología, el uso de herramientas digitales en el ciudadano, el uso de aplicaciones, el uso de la página web".

"Hoy en día, de la misma forma en que tú puedes tomar un Uber por aplicación o cualquier otra empresa de movilidad de app y tú sabes cuánto tiempo le falta para que llegue, tú también puedes hacer lo mismo con los buses en cualquier horario del día y particularmente en la noche", añadió.

"Existe la herramienta, existe la información de cara al pasajero que le dice exactamente cuándo va a llegar el próximo bus. Y, además, en la noche, como no hay congestión, esa información es mucho más precisa", dijo sobre la posibilidad de planificar los viajes nocturnos en el transporte público.

"La frecuencia en las noches funciona más por el tema de horario, más que de frecuencia. O sea, si tú sabes, por ejemplo, exactamente que el bus pasa a las 4, a las 3, a las 3 y media de la mañana, esa información que es mucho más valiosa, más allá de la frecuencia misma", explicó al desarrollar su planteamiento.

"Lo que el usuario más valora en los viajes nocturnos es saber a la hora a la que pasa (el bus), y eso, por supuesto, que se va a mantener y va a mejorar incluso en temas de precisión", cerró el ministro Louis de Grange.

Todo sobre Transporte