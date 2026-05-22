Día de los Patrimonio: Ex Cervecería Ebner abre gratis este 31 de mayo con visitas guiadas al gigante industrial del siglo XIX

22 may. 2026 - 09:56 hrs.

La ex Cervecería Ebner, ubicada en avenida Independencia 565, reabrirá sus puertas al público este domingo 31 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas, para celebrar el Día de los Patrimonios.

En una gestión conjunta entre la Corporación de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Independencia y Mall Barrio Independencia, el Monumento Nacional ofrecerá recorridos guiados gratuitos para que la comunidad descubra los secretos de la fábrica que lideró el mercado latinoamericano en el siglo XIX.

Un recorrido por la vanguardia del siglo XIX

Por tercer año consecutivo, la emblemática construcción ofrecerá visitas guiadas de 20 minutos lideradas por monitores expertos. Los asistentes conocerán cómo este recinto —que llegó a emplear a más de 800 trabajadores— revolucionó la industria con sus molinos y cubas de fermentación, y logró exportar su producción a diversos países de América Latina. Al finalizar la ruta, y como parte de la celebración, los participantes podrán acceder a degustaciones y regalos sorpresa.

Un símbolo del progreso y la identidad barrial

“Invitamos a las familias a que nos acompañen en esta fiesta ciudadana para descubrir la riqueza cultural y patrimonial de este valioso espacio de reflexión y educación en torno al patrimonio y la ciudad”, destaca Daniela Contreras, jefa de marketing de Mall Barrio Independencia.

Construida entre 1885 y 1888 por el alemán Andrés Ebner y declarada Monumento Histórico en 1984, la ex Cervecería Ebner no solo es un edificio de conservación, sino un símbolo del progreso industrial chileno y una oportunidad para que las nuevas generaciones conecten con la identidad de un barrio que fue motor económico del país.

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