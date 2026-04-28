Metro de Santiago restablece servicio en Línea 4 tras cierre de 9 estaciones

28 abr. 2026 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, en plena hora punta, Metro de Santiago informó que debió cerrar varias de la Línea 4, debido a una persona en la vía, situación que ya fue normalizada.

En específico, se trata de nueve estaciones las que no se encontraron disponibles.

¿Qué estaciones no están disponibles?

A través de su cuenta de X, el tren subterráneo informó que "por persona en la vía, Línea 4 sólo está disponible desde Vicente Valdés a Tobalaba".

Las estaciones que no estuvieron disponibles fueron las siguientes:

Rojas Magallanes

Trinidad

San José de la Estrella

Los Quillayes

Elisa Correa

Hospital Sótero del Río

Protectora de la Infancia

Las Mercedes

Plaza de Puente Alto

Debido a la contingencia, RED activó el servicio de buses de apoyo, que transitan en bucle y de manera paralela al recorrido de la Línea 4 entre Vicente Valdés y Plaza de Puente Alto.

Luego de cerca de 40 minutos se normalizó el servicio en la Línea 4, y actualmente toda la red de Metro se encuentra disponible.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago