Quiroz defiende concepto de "descontinuar" usado en programas de Educación: "Significa que en su diseño actual no debe continuar"

28 abr. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz se refirió, en el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, sobre el polémico oficio 16, el cual contemplaría un ajuste fiscal e incidir en programas estatales como educación y alimentación.

En ese contexto, defendió el término "descontinuar" empleado para referirse al comentado ajuste que podría alcanzar los $5,4 billones hacia el 2027. La medida podría impactar a un total de 142 programas, lo que ha encendido el debate político y técnico sobre el alcance de estos cambios.

¿Qué dijo el ministro Quiroz por el término "descontinuar"?

El titular de Hacienda respaldó el uso del concepto “descontinuar”, término que aparece en el documento y que ha sido cuestionado en la opinión pública, pese a que el lunes desde la Dirección de Presupuestos aseguraron que el concepto "descontinuar" estuvo mal empleado, y que debieron usar "reformular".

En conversación con Radio Infinita, Quiroz explicó que el oficio corresponde a un mecanismo de comunicación interna entre ministerios, por lo que su redacción no está pensada para el público general.

“Un oficio es un diálogo entre dos ministerios y por eso ocupa palabras que a lo mejor no son las perfectas en términos de comunicación, porque no está diseñado para ser comunicado al público general, está diseñado como un instrumento de trabajo”, afirmó.

Por otra parte, recalcó que el lenguaje utilizado en el documento proviene directamente de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, la cual en septiembre de 2025 ya había entregado recomendaciones similares.

Según explicó, cuando la comisión habla de “descontinuar” un programa, se refiere a que “en su diseño actual no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo”.

Quiroz insistió en que se trata de un uso técnico del término: “Estamos usando la palabra precisa en el contexto preciso, que se usa en las comunicaciones internas”.

Debate por posible "reformulación"

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) surgieron matices respecto al concepto. El subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá, planteó que la interpretación podría ser distinta.

La autoridad explicó que, en el marco de las evaluaciones anuales de programas, las recomendaciones suelen apuntar a ajustes más que a eliminaciones. En esa línea, indicó que el término “descontinuar” podría entenderse mejor como una “reformulación”.

“Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”, sostuvo, agregando que la circular también establecía lineamientos que no implicaban necesariamente la eliminación de iniciativas.

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