Temblor afecta a la zona central del país: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 08:54 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 38 kilómetros al oeste de Navidad, a 30 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.