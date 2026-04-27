Japón levanta la alerta especial por riesgo de grandes terremotos tras sismo de magnitud 7,7

27 abr. 2026 - 11:28 hrs.

Japón levantó este lunes la alerta especial por mayor riesgo de grandes terremotos, emitida la semana pasada tras un sismo de magnitud 7,7 que sacudió el norte del país sin dejar víctimas mortales.

La sacudida del 20 de abril en el Pacífico, frente a la costa de la prefectura de Iwate, se sintió en Tokio, a cientos de kilómetros de distancia, y provocó olas de tsunami.

El terremoto dejó 10 heridos, dos de ellos de gravedad, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

El gobierno japonés emitió poco después un aviso especial por riesgo de un gran terremoto, pero fue levantado el lunes a las 17H00 (08H00 GMT), afirmó Kota Iwamura, responsable de la prevención de desastres del ejecutivo.

No obstante, advirtió que "esto no significa que la posibilidad de un gran terremoto haya desaparecido".

Este se puede producir "de forma repentina, sin ningún temblor previo", agregó.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, ya que se asienta sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El archipiélago de 125 millones de habitantes registra habitualmente alrededor de 1.500 sacudidas al año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del mundo.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

Japón sigue marcado por el recuerdo del enorme terremoto de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que provocó un tsunami y un devastador accidente en la central nuclear de Fukushima.

Unas 18.500 personas murieron o desaparecieron en la tragedia.

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