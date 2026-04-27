"Me cobran hasta $7 millones": Madre de joven fallecida tras choque con carabineros denuncia nula ayuda para repatriación

27 abr. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Yesenia Rodríguez, madre de María Alejandra Flores Rodríguez, la joven colombiana de 20 años que murió tras ser impactada por un vehículo ocupado por siete carabineros en la comuna de Santiago, denunció un total abandono por parte de las autoridades y aseguró que no ha recibido ayuda para repatriar el cuerpo de su hija a Colombia.

El accidente ocurrió cerca de las 03:30 de la madrugada del viernes 24 en la intersección de Tarapacá con San Francisco, cuando el automóvil en que se trasladaban los funcionarios policiales —todos de civil— cruzó un semáforo en rojo e impactó el vehículo de aplicación de transportes en el que viajaba María Alejandra como pasajera.

Tras la colisión, los siete carabineros huyeron del lugar sin prestar auxilio a la joven, situación que provocó que fueran dados de baja de la institución durante esa misma jornada.

"Al principio me dicen que se van a encargar de todo"

En conversación con Meganoticias, Yesenia fue enfática en señalar que no ha recibido respaldo ni del Gobierno ni de otras autoridades que, según esperaba, podrían colaborar en el proceso de repatriación.

“Ninguna. Ni de las autoridades, ni el Gobierno, ninguno”, acusó.

La mujer explicó además que ha recibido ofrecimientos confusos por parte de distintas funerarias, las que inicialmente le aseguraron que se harían cargo de todo sin costo, pero posteriormente le informaron altos cobros por el servicio.

“Hay varias funerarias que se han ofrecido; al principio me dicen que se van a encargar de todo, que todo va a ser gratis. Un día después me dicen: ‘No, le vamos a cobrar tanto’. Unos me cobran $3.500.000, otros me cobran $7.000.000. Me quedo, la verdad, asombrada porque pensé, incluso vi la noticia donde el Presidente hablaba que se iba a encargar de todo”, aseguró.

Joven colombiana estudiaba para convertirse en DJ

Yesenia llegó sola a Chile desde Medellín y, tras su arribo, se trasladó hasta las dependencias de la ex Posta Central para realizar el reconocimiento del cuerpo de su hija, en medio de un proceso que calificó como desorientador y doloroso.

“Yo no sé qué hacer. En todo este caso no he tenido orientación con gente que tiene experiencia en esto. No se han tomado el mínimo, al menos a llamar, a preguntar”, lamentó.

María Flores Rodríguez era oriunda de Medellín y llevaba tres años viviendo en Chile. Según relató uno de sus amigos, estudiaba para convertirse en DJ y trabajaba paralelamente como maquilladora y manicurista para sostenerse económicamente.