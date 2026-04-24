Fue fiscalizado en un night club por no querer pagar la cuenta: Revelan minutos previos de carabinero imputado por fatal atropello

24 abr. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes se revelaron la tarde de este viernes durante la formalización del funcionario de Carabineros, ahora dado de baja, involucrado en el accidente de tránsito en que murió una mujer de nacionalidad colombiana, registrado durante la madrugada en el centro de Santiago.

El hecho ocurrió a eso de las 03:30 horas en la intersección de las avenidas Tarapacá con San Francisco, cuando el vehículo, con siete carabineros de civil a bordo, cruzó una luz roja e impactó contra un vehículo de aplicación en el que viajaba la víctima como pasajera.

El imputado quedó en prisión preventiva por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por no prestar ayuda a la víctima. En la audiencia, fiscalía reveló un altercado en un local nocturno y una fiscalización policial que no impidió el fatal desenlace.

Lo fiscalizaron en un night club por no querer pagar la cuenta

Según el relato de Fiscalía, antes del choque, el uniformado y otros acompañantes concurrieron hasta un night club del sector céntrico. En dicho lugar, la regenta presentó una denuncia contra tres personas, incluido el imputado, ya que estos se habían negado a pagar la cuenta.

Al concurrir personal de Carabineros en servicio al lugar, se entrevistan con el imputado y los otros dos individuos, a quienes procedió a fiscalizar.

"Se les hace un control de identidad, pero en ese momento la regenta indica que ya la cuenta, de aproximadamente $30 mil, había sido pagada", señaló el fiscal jefe de Flagrancia Centro Norte, Fernando Ruiz.

"Por lo tanto, como no existe un delito o mayores diligencias que realizar, el personal se retiró y estas personas quedaron entonces libres para poder continuar con su actividad", agregó.