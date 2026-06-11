Realizan nuevo catastro de personas en situación de calle: "Vemos a personas más jóvenes y a más mujeres"

11 jun. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras la Región Metropolitana se mantiene bajo Código Azul, una medida que refuerza la atención destinada a personas en situación de calle durante el invierno, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció la realización de un nuevo catastro para actualizar la caracterización de esta población a nivel nacional

La iniciativa busca recopilar información más reciente sobre las condiciones en que viven estas personas, considerando que el último levantamiento de este tipo se realizó en 2017.

“Este catastro que está realizando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es una caracterización de las personas que hoy día están en situación de calle. Esto nos permite visibilizar una realidad”, indicó María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia.

Cambios en el perfil y aumento de la atención

La secretaria de Estado agregó que la medición incorporará mejoras respecto de procesos anteriores, incluyendo a personas que no cuentan con RUT y una evaluación más amplia de sus condiciones de salud.

Según explicó la ministra, existe una diferencia entre los datos del último catastro y las personas que actualmente son atendidas por los programas del ministerio.

"El último catastro nos muestra que hay 20.000 personas en situación de calle. El Ministerio de Desarrollo Social, junto con sus distintos dispositivos con el programa calle, está atendiendo a más de 50.000 personas a lo largo del país", señaló.

Anteriormente, la ministra abordó los cambios que se han observado en esta población: “Vemos a personas más jóvenes, a más mujeres también y mucho consumo”.

En la misma línea, agregó: "Detrás de estas realidades hay problemas de salud mental, hay rupturas familiares, hay una intervención que hacer que tiene que ser más efectiva y de eso nos estamos haciendo cargo como ministerio".

Plan Protege Calle

Desde la cartera informaron además que el Plan Protege Calle cuenta actualmente con 1.170 cupos de alojamiento y 1.560 prestaciones diarias de atención en calle a nivel nacional.

Según el ministerio, estas cifras representan un aumento respecto del mismo período del año anterior: "En comparación con igual fecha de 2025, esto representa un aumento de 110 cupos de alojamiento y 230 prestaciones diarias de atención en calle", indicó.

Asimismo, actualmente funcionan 34 rutas de atención en calle, destinadas a entregar abrigo, alimentación, orientación social y apoyo para el acceso a otros servicios de la red de protección social.

Para junio, las autoridades esperan superar el 80% de la oferta total planificada para esta temporada invernal mediante la apertura progresiva de nuevos dispositivos en distintas regiones del país.

¿Cómo colaborar?

El ministerio también llamó a la ciudadanía a colaborar durante las jornadas de bajas temperaturas, informando sobre personas en situación de calle que requieran ayuda.

Para ello, se encuentra disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0, a través del cual se puede contactar a los equipos encargados de brindar apoyo y atención en terreno.