De San Nicolás a Estados Unidos: Estudiantes chilenas competirán en mundial científico con innovadoras gomitas anticancerígenas

10 jun. 2026 - 16:19 hrs.

Valeska Faúndez y Emilia Pedrero, ambas de 17 años y estudiantes del cuarto medio químico-biológico del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, comenzaron un proyecto de ciencias que hoy las tiene a las puertas de un mundial.

La iniciativa surgió cuando identificaron el potencial del nopal, un cactus presente en distintas zonas del país pero escasamente aprovechado. Tras revisar literatura científica, descubrieron que la planta contiene compuestos asociados al control de la glucosa, la obesidad y la inhibición del crecimiento de células de cáncer.

“Con el objetivo de acercar estos beneficios a la población de una manera más amigable, decidimos incorporarlo en un formato poco habitual: gomitas comestibles”, aseguró Valeska. Durante dos años, junto a su compañera Emilia y su profesora guía Valentina García, desarrollaron y perfeccionaron el producto en los laboratorios de su establecimiento.

Del patio escolar a la escena mundial

Lo que empezó como una investigación local escaló rápidamente. El trabajo de las estudiantes les permitió obtener el segundo lugar en dos ferias científicas regionales y, posteriormente, una sobresaliente participación en la Expociencia Nacional.

En esta última instancia, que reunió a más de 200 proyectos de todo el país, consiguieron una acreditación internacional. Su proyecto de gomitas de nopal fue seleccionado para representar a Chile en la Genius Olympiad 2026, uno de los encuentros de investigación estudiantil más importantes a nivel global, que se desarrollará en junio en Rochester, Nueva York.

El talento oculto en la educación pública

El éxito de las jóvenes de San Nicolás ilustra un fenómeno mayor: el potencial innovador que reside en las aulas chilenas, a menudo a la espera de una oportunidad. La profesora García, quien acompañó el proceso, destacó que este logro refleja el potencial que existe en la educación pública cuando se generan espacios para el desarrollo científico.

Este punto es reforzado por Carolina Ubilla, directora ejecutiva de Fundación Te Apoyamos, entidad que financia el viaje de las estudiantes. “Historias como las de Valeska y Emilia demuestran el enorme talento y potencial que existe en los jóvenes de nuestro país”, afirmó Ubilla. La fundación, creada por el filántropo Andrónico Luksic, intervino para asegurar que las alumnas pudieran concretar su viaje a Estados Unidos.

Un viaje que inspira y abre puertas

La principal consecuencia de su trabajo es la participación en una competencia que reunirá a cerca de mil proyectos de más de 70 países. Para las estudiantes, es una oportunidad de crecimiento y exposición sin precedentes. Para su entorno, es una fuente de inspiración.

“Más allá de la competencia, lo más valioso es el crecimiento que han tenido las estudiantes, las habilidades que han desarrollado y el interés por la ciencia que han despertado en otros jóvenes”, afirmó su profesora. Desde la fundación que las respalda, esperan que su proyecto “inspire a muchos más niños, niñas y jóvenes a explorar la ciencia, desarrollar sus talentos y atreverse a perseguir sus sueños”.

La mirada puesta en la medicina y el futuro

Con el viaje a Estados Unidos en el horizonte, Valeska y Emilia vuelven a enfocarse en su motivación original. “Estamos muy emocionadas y agradecidas por esta oportunidad. Han sido dos años de mucho trabajo y aprendizaje. Nunca imaginamos llegar tan lejos con un proyecto que nació en nuestro liceo”, señaló Emilia.

La experiencia ha solidificado sus vocaciones: ambas jóvenes proyectan continuar vinculadas al mundo científico y estudiar Medicina, convencidas de que la investigación puede transformarse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de las personas.