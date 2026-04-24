Prisión preventiva para carabinero que provocó fatal choque en Santiago

24 abr. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el carabinero, ahora dado de baja, involucrado en el accidente de tránsito en que murió una mujer de nacionalidad colombiana, registrado durante la madrugada en el centro de Santiago.

El hecho ocurrió a eso de las 03:30 horas en la intersección de las avenidas Tarapacá con San Francisco, cuando el vehículo, con siete carabineros de civil a bordo, cruzó una luz roja e impactó contra un vehículo de aplicación en el que viajaba la víctima como pasajera.

Prisión preventiva para carabinero

Al terminar la audiencia, el fiscal Fernando Ruiz Delgado señaló que al efectivo policial "se le imputó un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños, y además el no detener la marcha, denunciar el hecho y prestar la ayuda a la víctima".

"En esa calidad, por disposición de la ley 18.290, modificada por la denominada Ley Emilia, se le solicitó la cautelar de prisión preventiva, toda vez que él arriesga una pena de cumplimiento efectivo", agregó la autoridad. El tribunal dispuso un plazo de 120 días para la investigación.

Involucrados habrían ido a un night club poco antes del accidente

El persecutor fue consultado sobre uno de los antecedentes proporcionados en la formalización, respecto a que los involucrados habrían participado en la celebración de un cumpleaños en un night club sin pagar la cuenta, lo que derivó en un control de identidad, poco antes del choque.

"Es un antecedente preliminar que permite identificar a dos de las personas que se encontraban en la noche con él. Es una denuncia que hace la regenta de un local nocturno respecto de tres personas que se negaban a pagar la cuenta, dentro de las cuales estaba este funcionario de Carabineros", explicó el fiscal.

Al concurrir personal policial al lugar, se entrevistan con el imputado y los otros dos individuos. "Se les hace un control de identidad y es por ello que se tiene la identidad de estas personas, pero en ese momento la regenta indica que ya la cuenta, de aproximadamente $30 mil, había sido pagada".

"Por lo tanto, como no existe un delito o mayores diligencias que realizar, el personal se retiró y estas personas quedaron entonces libres para poder continuar con su actividad", agregó.