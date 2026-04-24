Joven concretó un millonario robo a Bomberos de Lota y ahora está tras las rejas

24 abr. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lota detuvieron a un hombre de 27 años acusado de participar en un robo que afectó a la Primera Compañía de Bomberos de la comuna, en la región del Biobío.

El hecho ocurrió el pasado 17 de abril, cuando fueron sustraídas diversas herramientas desde el recinto, especies avaluadas en más de $10 millones.

Investigación permitió identificar al presunto autor

Desde la PDI detallaron que, tras una serie de diligencias investigativas, se logró reunir evidencia suficiente para establecer la dinámica de los hechos y la presunta participación del imputado.

El subprefecto Yuri Méndez García, jefe de la Bicrim de Lota, explicó que "luego de un rápido proceso investigativo realizado por funcionarios de la brigada, el día de hoy se logró la detención de una persona de sexo masculino de 27 años de edad, quien correspondería al autor material del robo".

Asimismo, agregó que con los antecedentes reunidos se coordinó con la Fiscalía Local de Coronel la respectiva orden de detención, la que fue concretada durante esta jornada en la propia comuna de Lota.

Imputado tenía antecedentes y orden vigente

La policía informó además que el detenido mantiene antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y registraba una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Letras y Garantía de Lota.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Lota para su respectivo control de detención.

En tanto, las diligencias continúan en desarrollo con el objetivo de recuperar las especies robadas desde la compañía de Bomberos. Cabe consignar que hace unos días, de forma anónima, fueron devueltas parte de las herramientas robadas en la misma compañía de Bomberos.

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