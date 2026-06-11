Bachelet por candidatura a la ONU: "Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada"

11 jun. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

En la carrera por la sucesión de António Guterres al frente de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, quien es candidata con apoyo de México y Brasil, lanzó una contundente declaración previo a un debate en Ginebra, Suiza.

¿Qué dijo Bachelet?

Al ser consultada sobre las resistencias y la posibilidad de enfrentar un bloqueo por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la exmandataria fue tajante. "No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo".

"Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los Derechos Humanos, me sentiré honrada", afirmó.

La cuña de la aspirante subraya su postura ante el proceso de selección de la Secretaría General de la ONU. Además, reafirma los pilares de su trayectoria política y su rol previo como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

“I shouldn't say this, but I'm going to say it because I truly believe it. If somebody vetoes me because I believe in democracy, because I believe in multilateralism, because I believe in women's rights, because I believe in human rights, I will be honored.”

— Michelle Bachelet pic.twitter.com/l5wBwHEqtA — UN Watch (@UNWatch) June 10, 2026

El complejo escenario político: de Boric a Kast

La postulación de Michelle Bachelet ha transitado por aguas turbulentas en la política chilena debido al cambio de administración en el Palacio de La Moneda.

En febrero de 2026, el saliente presidente Gabriel Boric oficializó con entusiasmo el respaldo del Estado chileno a la candidatura de la expresidenta, proyectándola como una carta de consenso y liderazgo regional.

La situación dio un vuelco drástico tras la llegada a la presidencia de José Antonio Kast. El actual Mandatario materializó sus críticas previas y optó por retirar formalmente el patrocinio oficial del país.

Pese a este revés, el gobierno de Kast aclaró que no respaldará a ningún otro candidato al sillón de la ONU, dejando la postulación en una posición inédita: compitiendo sin el apoyo directo de su propio país.

Bloques internacionales y el fantasma del veto

A pesar del portazo, Bachelet mantiene vivas sus aspiraciones gracias al sólido peso geopolítico de sus principales patrocinadores en la región.

Las candidaturas a la Secretaría General se construyen sobre alianzas transnacionales, y la exmandataria cuenta con dos defensores clave: México y Brasil.

Ambos gigantes latinoamericanos sostienen formalmente la nominación de Bachelet, buscando instalar por primera vez a una mujer al mando de la organización internacional a partir de 2027. Sin embargo, el camino hacia la Secretaría General no solo depende de los apoyos, sino de la ausencia de rechazos unánimes.

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