Dan de baja a siete carabineros involucrados en accidente donde murió joven colombiana

24 abr. 2026 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile anunció la baja inmediata de siete funcionarios vinculados al grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, hecho que terminó con la muerte de una mujer colombiana de 20 años.

La decisión fue informada mediante un comunicado oficial, en el que la institución además recordó que el conductor del vehículo está detenido y que conducía en estado de ebriedad.

Carabineros condenó los hechos

En el escrito, la institución señaló que "condena de manera categórica y enérgica los graves hechos ocurridos durante la madrugada en la comuna de Santiago".

Asimismo, indicaron que lamentan profundamente el desenlace del caso y expresaron "nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima, en este difícil momento".

Carabineros detalló que "este hecho constituye una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales".

Cabe consignar que los funcionarios policiales huyeron del lugar del accidente y no prestaron ayuda a la víctima fatal, quien viajaba en un vehículo de aplicación.

Siete funcionarios fueron desvinculados

En la misma línea, destacaron que, además del conductor, "se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos", por lo que se dispuso su inmediata baja de las filas institucionales.

Además, recalcaron que todos los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las investigaciones administrativas continúan "con el máximo rigor". "Carabineros de Chile reitera que no tolerará conductas que vulneren la ley ni la confianza pública", cerraron.

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