Video muestra cuando carabineros de civil ebrios chocan otro vehículo y luego escapan: Un mujer está en riesgo vital

24 abr. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un video de cámaras de seguridad captó el momento exacto del accidente vehicular que dejó a una mujer en riesgo vital tras salir eyectada del vehículo de aplicación en el que viajaba como pasajera durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El accidente ocurrió luego de que el vehículo de aplicación fuera impactado por otro auto cuyos ocupantes eran funcionarios de Carabineros que se encontraban de civil y aparentemente en estado de ebriedad. Los funcionarios policiales huyeron del lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Chocaron y salieron corriendo

Los registros obtenidos durante la mañana confirman la versión del conductor del vehículo de aplicación y dejan en evidencia dos puntos clave: que el vehículo conducido por el carabinero se pasó la luz roja y la alta velocidad a la que circulaba al momento del impacto.

Además, las imágenes muestran cómo los cinco ocupantes abandonan el lugar apresuradamente, incluyendo el conductor que posteriormente fue detenido y será formalizado por conducir en estado de ebriedad.

"La persona (pasajera) quedó tirada en el suelo. Ellos arrancaron a correr y, de hecho, había uno que se había resguardado dentro de uno de los edificios que estaban por acá", relató una vecina del sector.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas de la mañana en la esquina de Tarapacá con San Francisco y, según el relato del conductor de aplicación, su vehículo circulaba con luz verde cuando fue interceptado por el otro auto. El impacto fue tan violento que su auto dio varias vueltas antes de terminar sobre la vereda.

"Se pasan a rojo y me interceptan, fue un golpe fuerte y me di como tres vueltas. La pasajera se fue eyectada. Fue todo tan rápido, yo me bajé del auto, los cuatro tipos salieron corriendo y con el piloto quedé conversando una cosa de 20 segundos. Estaban en estado de ebriedad", relató.

El conductor también mencionó indicios de droga en el vehículo, aunque el fiscal aclaró posteriormente que ese hallazgo no fue confirmado. Lo que sí quedó establecido es que la prueba de alcoholemia realizada al carabinero detenido arrojó positivo.

Carabinero intentó denunciar robo de su vehículo

Después del choque, el conductor identificado como un cabo de la Cuarta Comisaría de Santiago, se trasladó hasta la Duodécima Comisaría de San Miguel e intentó denunciar que le habían robado su vehículo. Sin embargo, el propio funcionario que recibió la denuncia detectó inconsistencias, dado que el cabo llegó en evidente estado de ebriedad.

"Está detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y también por el delito del artículo 195 de la ley de tránsito, que en términos simples es darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones", confirmó el fiscal Felipe Olivari.

Respecto a los demás ocupantes, el fiscal indicó que la hipótesis es que parte de ellos o todos son funcionarios de Carabineros, y que al menos dos ya fueron identificados. Estos últimos enfrentarían sanciones administrativas, dado que la formalización penal aplica principalmente al conductor. De hecho, Carabineros ya inició los trámites para dar de baja a los funcionarios involucrados.

Por su parte, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner fue tajante al referirse al caso: "Estos son casos excepcionales, no abarca la institucionalidad, son situaciones que involucran a personas determinadas. Dicho eso, tolerancia cero. Ministerio de Seguridad, tolerancia cero".

El estado de la víctima y lo que viene

La mujer permanece en la Posta Central en riesgo vital y en condición de extrema gravedad. Bomberos fue el primero en llegar a auxiliarla, aproximadamente 20 minutos después del choque, y el personal llegó incluso a realizarle maniobras de reanimación en el lugar.

La audiencia de formalización del carabinero detenido quedó fijada para la tarde de este viernes, aunque podría extenderse a la espera de más antecedentes. Los cargos —lesiones graves gravísimas y abandono del lugar— podrían agravarse dependiendo de la evolución del estado de salud de la víctima de nacionalidad venezolana.

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