Camioneta arrasa con disco Pare y termina chocando con local comercial: Conductora habría sido perseguida por una moto

23 abr. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una camioneta protagonizó un grave accidente de tránsito la mañana de este jueves en Santiago Centro, Región Metropolitana, luego de terminar sobre la vereda tras perder el control e impactar la cortina metálica de un local comercial.

De acuerdo a testigos, el vehículo además derribó un disco Pare y alcanzó a atropellar a una persona, quien resultó lesionada, aunque fuera de riesgo.

Testigo relató que corrió junto a su hija

Una mujer que se encontraba en el lugar junto a su hija aseguró que ambas estuvieron a segundos de ser atropelladas mientras caminaban hacia un banco. "Vimos que esta persona venía a gran velocidad. Doblando desde la calle del frente, acelera, no respeta el disco Pare y se sube a la vereda a gran velocidad", relató.

Incluso, aseguró que "si nosotros no corremos, nos alcanzaba a pescar (...) hubiéramos estado lamentando varias víctimas fatales si es que el local no detiene la velocidad de este vehículo".

"Si no corremos, estaríamos lamentando quizás la muerte de mi hija u otras personas más que también corrieron (...) si no lo hacen, estaríamos lamentando algo trágico en estos momentos", añadió.

La testigo también aseguró que la conductora tuvo una conducción imprudente tras adelantar a dos vehículos antes de perder el control de su camioneta.

Conductora habría sido víctima de un presunto intento de asalto

El accidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas; sin embargo, hasta las 12:00 la conductora seguía al interior de la camioneta.

Carabineros habría conversado con ella y, preliminarmente, se encontraba en estado de shock. No se descartaba tampoco que hubiese sufrido algún problema de salud antes del accidente.

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser esclarecidas por la investigación correspondiente, aunque aparentemente se habría pinchado el neumático de la camioneta luego de que la conductora sintió que una motocicleta la estaba persiguiendo para un eventual robo.

Demora en llegada de ambulancia

Testigos también advirtieron una demora de más de dos horas en la llegada de personal de emergencia por un retraso en las ambulancias, pese a que había una persona lesionada en el sitio del suceso.

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