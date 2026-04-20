Dos muertos y al menos 22 heridos en grave accidente en Tocopila

20 abr. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en Tocopilla, luego de una colisión frontal entre un bus interurbano y un camión en la ruta B-24. Producto de la colisión, fallecieron dos personas y, al menos, 22 resultaron heridas.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 11:30 horas a la altura del kilómetro 47, cuando el bus se desplazaba de poniente a oriente con destino a Iquique, mientras que el camión lo hacía en sentido contrario, hacia la ciudad de Tocopilla.

En el accidente fallecieron dos personas: El conductor y el auxiliar del bus, mientras que al menos 22 pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de Carabineros de la 4ª Comisaría de Tocopilla, junto a equipos de emergencia, activándose los protocolos correspondientes.

Asimismo, se dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Antofagasta, con el objetivo de establecer la dinámica del accidente y sus causas.