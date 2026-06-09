"Salgan de nuestra región si quieren estar a salvo": Canciller iraní afirma que responderán ataques estadounidenses

09 jun. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

El canciller de Irán, Abás Araqchi, afirmó que el ejército de Irán no pasará por alto ninguna agresión o amenaza, después de que Estados Unidos lanzara ataques contra el país por el derribo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz.

"Salgan de nuestra región si quieren estar a salvo", fue parte del mensaje de Araqchi en la red social X tras los ataques, los cuales fueron descritos por el presidente Donald Trump como una represalia por la aeronave derribada.

Declaraciones de Irán

En su mensaje, Araqchi indicó que: "A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán sin respuesta ningún ataque o amenaza".

Y agregó: "Salgan de nuestra región si quieren estar a salvo".

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

El ataque de Trump

Anteriormente, durante la jornada, Trump expresó a través de redes sociales que recibió información de autoridades militares respecto a la aeronave afectada: "Me acabo de enterar por parte de nuestro Gran Militar que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados", señaló.

El presidente también entregó detalles sobre el estado de salud de los dos pilotos que iban a bordo durante el incidente: "Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos".

Y agregó: "No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque", afirmó.