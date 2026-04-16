"Me recibió un ángel": mujer revive tras permanecer muerta durante 13 minutos y recibe una asombrosa revelación

16 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Una mujer que estuvo clínicamente muerta durante 13 minutos asegura haber vivido una experiencia extraordinaria, que transformó por completo su forma de entender la vida y la muerte.

Nicole Kerr, hoy de 62 años, sufrió un grave accidente automovilístico cuando tenía 19, luego de que el conductor del vehículo en el que viajaba perdiera el control y se estrellara violentamente: el impacto fue tan fuerte que su cuerpo salió despedido, causándole heridas severas que llevaron a los paramédicos a declararla muerta en el lugar.

Durante ese tiempo sin signos vitales, Nicole afirma que tuvo plena conciencia de lo que ocurría a su alrededor, de hecho, relata que vio cómo cubrían su cuerpo y, en medio de la escena, comenzó a percibir una intensa luz blanca que la envolvía completamente, reseña The Sun.

Lejos del dolor, sintió una profunda paz

En ese estado, asegura haber sido recibida por una presencia que identificó como su abuelo fallecido, quien le transmitió un mensaje revelador: la vida que llevaba no respondía a su verdadera esencia.

Según su testimonio, comprendió que había estado viviendo para satisfacer expectativas ajenas, reprimiendo sus propios deseos, por lo que esa revelación marcó un antes y un después en su percepción personal.

Minutos después, un gesto de un técnico logró provocar una reacción en su cuerpo, lo que permitió que los paramédicos iniciaran maniobras de reanimación y la trasladaran al hospital.

¿La muerte es el final?

La mujer sufrió múltiples complicaciones, incluyendo infecciones graves que pusieron nuevamente su vida en riesgo. En ese proceso, asegura haber tenido más experiencias cercanas a la muerte, en las que, según cuenta, recibió el mensaje de que debía regresar porque aún tenía una misión por cumplir.

Con el paso del tiempo Nicole decidió compartir su historia y afirma que su vivencia le permitió perder el miedo a la muerte y comprenderla como una transición, no como un final.

Hoy sostiene que su propósito es transmitir un mensaje de amor, esperanza y sentido de vida, invitando a otros a vivir con autenticidad y sin temor.

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