Camarotes cerrados con camas de dos metros y cabinas anti-jet lag: a bordo del avión que realizará el vuelo más largo del mundo

14 abr. 2026 - 22:05 hrs.

El ambicioso Proyecto Sunrise de Qantas promete revolucionar la aviación comercial con el que será el vuelo sin escalas más largo del mundo, conectando Sídney con Londres y Nueva York en trayectos de hasta 22 horas.

Más allá de la duración récord, el foco está en la experiencia a bordo: un entorno diseñado para minimizar el cansancio extremo, así como en el jet lag, ofreciendo comodidades inéditas en vuelos comerciales, reseña The Sun.

¿Cuáles son las características de este avión?

El nuevo Airbus A350-1000ULR incorporará camarotes cerrados en primera clase, que a su vez estarán equipados con camas totalmente reclinables de dos metros de largo, además de sillones independientes para mayor confort.

Estas suites privadas procuran ofrecer un nivel de descanso similar al de una habitación de hotel, algo que es clave en vuelos de tan larga duración. A continuación, las características de acuerdo a cada clase:

Clase Business: los pasajeros contarán con suites con puertas corredizas que garantizan privacidad.

los pasajeros contarán con suites con puertas corredizas que garantizan privacidad. Premium Economy y Economy: se han mejorado los espacios, con reposapiernas, mayor distancia entre asientos y elementos diseñados para hacer más llevadero el viaje.

Implementación de cabinas anti-jet lag

El avión contará con un sistema de iluminación inteligente con 12 escenas, como amanecer y atardecer, que se activan en momentos estratégicos para ayudar a sincronizar el ritmo circadiano de los pasajeros con el destino.

Además, se integra una Zona de Bienestar accesible para todos, donde podrán moverse, estirarse y seguir contenidos guiados enfocados en la salud durante el vuelo.

En cuanto a la conectividad, la aeronave tendrá con Wi-Fi gratuito y conexión Bluetooth en todas las cabinas. También incorpora un tanque de combustible adicional que le permite cubrir estas rutas ultralargas sin escalas, reduciendo hasta cuatro horas los tiempos actuales que requieren paradas.

Este proyecto, que se vio interrumpido por años por retrasos causados tanto por la pandemia como por problemas logísticos, avanza hacia su fase final de pruebas y, aunque todavía no se revelaron los precios o las frecuencias, tiene previsto comenzar a operar en 2027.

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