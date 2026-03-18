Chile es elegido Mejor Destino Internacional en los Forbes Travel Awards 2026

18 mar. 2026 - 19:21 hrs.

Chile fue reconocido como el Mejor Destino Internacional en la primera edición de los Forbes Travel Awards, un galardón impulsado por el comité editorial de Forbes Travel que busca destacar destinos, empresas e iniciativas que conciben el turismo como herramienta de desarrollo. El país se impuso frente a la región de Alentejo, en Portugal, y Japón.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que el reconocimiento "refleja el trabajo conjunto que durante años han realizado el Estado, los gremios y miles de emprendedores del turismo a lo largo del país". Lagos agregó que durante 2025 Chile recibió más de 6 millones de turistas internacionales, un crecimiento de 14,6% respecto de 2024 y el mejor desempeño del país desde 2017.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, señaló que el premio refuerza la estrategia de promoción internacional del organismo, orientada a "promover destinos y experiencias nacionales que sean sostenibles, innovadoras y de clase mundial".

El reconocimiento de Forbes se suma a otros premios obtenidos en las últimas semanas. En los Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026, Santiago alcanzó el puesto 4 a nivel mundial en la categoría de viajes en solitario, mientras que San Pedro de Atacama se ubicó en el lugar 15 entre los mejores destinos de Sudamérica.

Además, la revista TIME incluyó tres experiencias chilenas en su ranking World's Greatest Places 2026: Estancia Mercedes, en Magallanes; Pared Sur Camp, en Aysén; y Ephedra Restaurant, en la región de Antofagasta.