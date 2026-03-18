Travel Sale 2026: Estas son las marcas participantes en el evento de viajes y turismo
- Por Cristian Latorre
Del lunes 23 al miércoles 25 de marzo se realizará una nueva edición del Travel Sale, un evento de ofertas en viajes y turismo. Aerolíneas, agencias y hoteles tendrán descuentos en vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y otros servicios.
Esta es una buena oportunidad para planear tu próximo viaje y aprovechar los precios más bajos que ofrecen varias marcas que operan en Chile.
¿Qué marcas participan en el Travel Sale?
En esta ocasión estarán varias empresas vinculadas al turismo, como aerolíneas, aseguradoras y otros proveedores.
- Travel Paz
- Latam Airlines
- Sky
- Hotel Puyehue
- Level
- Salfa Rent
- Viajes Falabella
- Assist Card
- Travel Security
- Click & Travel
- Atrápalo
- BCI Seguros
- Saxoline
- MSC Cruises
- Hotel Magnolia
- Explora
- Rip Curl
- Viajo Bien
- Turismo City
- Radisson
- Samsonite
- TurCopec
- Parque Futangue
- Mennt
- Royal Caribbean
- Huilo-Huilo
- Universal Assistance
- Zenit Seguros
- Viajes El Corte Inglés
- Despegar
- Iberia
- Vertice Travel
- Seguros Falabella
- Cocha
- Termas Aguas Calientes
- Celebrity Cruises
Consejos para aprovechar las ofertas
El Travel Sale comienza a las 00:00 del lunes 23 y termina a las 23:59 del miércoles 25 de marzo.
Para sacar el mayor provecho, la organización sugiere: definir bien el destino y el presupuesto, comparar precios entre varios proveedores, comprar con fechas flexibles y leer bien los términos y condiciones antes de pagar.
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