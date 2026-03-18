Travel Sale 2026: Estas son las marcas participantes en el evento de viajes y turismo

18 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Del lunes 23 al miércoles 25 de marzo se realizará una nueva edición del Travel Sale, un evento de ofertas en viajes y turismo. Aero­líneas, agencias y hoteles tendrán descuentos en vuelos, paquetes turísticos, alojamientos y otros servicios.

Esta es una buena oportunidad para planear tu próximo viaje y aprovechar los precios más bajos que ofrecen varias marcas que operan en Chile.

¿Qué marcas participan en el Travel Sale?

En esta ocasión estarán varias empresas vinculadas al turismo, como aerolíneas, aseguradoras y otros proveedores.

Travel Paz

Latam Airlines

Sky

Hotel Puyehue

Level

Salfa Rent

Viajes Falabella

Assist Card

Travel Security

Click & Travel

Atrápalo

BCI Seguros

Saxoline

MSC Cruises

Hotel Magnolia

Explora

Rip Curl

Viajo Bien

Turismo City

Radisson

Samsonite

TurCopec

Parque Futangue

Mennt

Royal Caribbean

Huilo-Huilo

Universal Assistance

Zenit Seguros

Viajes El Corte Inglés

Despegar

Iberia

Vertice Travel

Seguros Falabella

Cocha

Termas Aguas Calientes

Celebrity Cruises

Consejos para aprovechar las ofertas

El Travel Sale comienza a las 00:00 del lunes 23 y termina a las 23:59 del miércoles 25 de marzo.

Para sacar el mayor provecho, la organización sugiere: definir bien el destino y el presupuesto, comparar precios entre varios proveedores, comprar con fechas flexibles y leer bien los términos y condiciones antes de pagar.

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