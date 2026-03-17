Se acerca el Travel Sale 2026: Esta será la fecha para encontrar las mejores ofertas en viajes

17 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Se acerca una de las fechas más esperadas para los amantes de los viajes: el Travel Sale 2026 está a la vuelta de la esquina para ofrecer diversas oportunidades de descuentos y ofertas exclusivas y por tiempo limitado.

Este megaevento tiene como fin ofrecer diferentes opciones de viajes a destinos dentro y fuera de Chile a un precio más accesible y económico, incluyendo algunas ofertas en vuelos, la estadía e incluso la comida, el transporte y panoramas.

¿Cuándo es el Travel Sale 2026?

Algunos de los destinos más cotizados por los chilenos son fuera del país, y entre ellos están Brasil, Argentina y Perú, con casi 100 mil salidas hacia cada uno durante abril del año pasado.

La fecha oficial del Travel Sale 2026 será la próxima semana, específicamente desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de marzo, en donde todas las aerolíneas y agencias de viaje participarán. Para revisar las ofertas, visita el sitio web de cada una de ellas y cotiza las opciones.

Promociones

En Assist Card tendrán una promoción especial pensada para viajar en familia: "Al ser una fecha que generalmente se celebra en familia, es fundamental que todos los integrantes viajen seguros, con una cobertura acorde al tipo de viaje. Por eso, tenemos una promoción de hasta 50% OFF + Hijos Gratis para disfrutar con tranquilidad en el destino que sea", anunció Renzo Caldarella, gerente de venta directa de Assist Card Chile.

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