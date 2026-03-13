Logo Mega

Aprovecha las ofertas del Black Sale 2026: Estas son algunas de las empresas asociadas

Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, miles de usuarios usarán el comercio electrónico para realizar sus compras en el Black Sale 2026, el primer evento de ofertas del año.

Se trata de una ocasión sumamente especial, ya que permitirá a las tiendas nacionales e internacionales posicionarse como la mejor opción del mercado, a través de descuentos y promociones únicas.

Empresas que estarán durante el Black Sale 2026

De acuerdo con la página oficial del evento, algunas de las marcas más conocidas que participarán son:

  • Tecnología y electrodomésticos: Apple, Samsung, HP, Huawei, Lenovo y Fensa.
  • Vestuario, calzado y deporte: Nike, Adidas, H&M, Shein, Temu, Asics y Corona.
  • Hogar, supermercados y multitiendas: Easy, Santa Isabel, ABC y Casa Royal.
  • Viajes, transporte y servicios: Booking.com, Flixbus y Energy Club.
Otras marcas que también estarán activas son Pandora, Nespresso, Hasbro y Librería Antártica.

Cabe mencionar que las ofertas solo están disponibles para la venta online, no aplican para compras presenciales.

