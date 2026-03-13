¿Qué días se celebra Semana Santa en Chile?

13 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Cada día está más cerca la Semana Santa, cuyos días feriados conforman el primer fin de semana largo del año, brindando la oportunidad de planear una escapada familiar o con amigos.

Es una de las festividades más importantes de la tradición cristiana que, como su nombre lo indica, se celebra durante siete días consecutivos, aunque la legislación chilena solo reconoce dos fechas.

¿Cuándo se celebra Semana Santa en Chile?

El portal web Chile Es Tuyo indica que la festividad abarca del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, pero en el país solo el viernes 3 y sábado 4 de abril cuentan como días festivos.

Las fechas corresponden al Viernes y Sábado Santo, los cuales no son feriados irrenunciables y permiten al comercio funcionar con normalidad.

El feriado siguiente corresponde al viernes 1 de mayo (Día del Trabajador), que sí es irrenunciable y prohíbe la actividad del sector comercial.

